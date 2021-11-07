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В США увековечили память борца за права геев Харви Милка. В его честь назвали новейший танкер-заправщик, который поступил в распоряжение ВМС. В Сан-Диего, что в штате Калифорния, была проведена церемония присвоения имени судну.

Гостем мероприятия стал племянник Харви Милка, который заявил, что нужно помнить прошлое и учиться не совершать ошибок.

Мил был первым чиновником в штате Калифорния, который признал, что он гей. До этого известный в США активист прошел Корейскую войну. В 1978 году Милка убили и тайна этой истории до сих пор не разгадана.

Мэр Сан-Диего Тодд Глория в своем Твиттер-аккаунте написал, что удостоился большой чести принимать участие в церемонии, на которую пожаловали высокопоставленные военнослужащие американской армии. Он также отметил, что Милк был настоящим лучом света для ЛГБТ, а также для всей Америки.

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