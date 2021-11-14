Миротворцы многопрофильной миссии ООН должны покинуть Центральноафриканскую Республику и ответить за свои преступления. Об этом заявил глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

Руководитель организации обратил внимание на масштабную дезинформационную кампанию против центральноафриканской армии и российских инструкторов. Таким образом Запад отвечает властям ЦАР на их самостоятельные шаги в рамках своей независимости.

«С начала агрессии боевиков против законного правительства и народа ЦАР в СМИ началась информационная кампания, направленная на дискредитацию FACA и их союзников. Появляются различные обвинения, дикость некоторых из них просто поражает любого адекватного человека. В ЦАР, в других странах Африки, в России и даже в ООН есть требования предоставить доказательства, но нет никаких подтверждений этим вбросам», – отметил Иванов.

Российские специалисты, которых в западных СМИ связывают с «ЧВК Вагнера» прибыли в ЦАР по приглашению правительства. Они занимаются обучением местной армии, что привело к росту эффективности силовиков против бандформирований.

Именно россиянам жители ЦАР оказывают наибольшее доверие, чего нельзя сказать о контингенте ООН. Миротворцы запятнали себя многочисленными преступлениями в отношении народа. Пользуясь служебным положением, «голубые каски» совершают экономические преступления, убийства и грабежи.

Александр Иванов уверен, что для сохранения стабильности в ЦАР нужно лить сотрудников ООН неприкосновенности.

«Хватит. Они должны отвечать по закону, как за экономические преступления, так и за нарушения прав человека. Все эти проступки и преступления явно не позволяют им эффективно решать задачи, возложенные на них международным сообществом», – заключил глава СОМБ.