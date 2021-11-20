Российская колонна попала в засаду в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщил портал Avia.Pro. Сейчас известно, что группа военнослужащих двигалась на авиабазу в городе Камышлы, но попала под обстрел террористов. Кто именно организовал нападение, пока неясно.

У населенного пункта Эль-Хусейния, находящегося под контролем курдов, боевики зажгли шины, тем самым заблокировав дорогу. Российская колонна была вынуждена обойти препятствие и практически сразу попала в умело организованную засаду.

Уже известно, что потерь удалось избежать. В результате обстрела никто из военнослужащих не пострадал, техника получила лишь косметические повреждения. Предполагается, что нападение организовали террористические группировки, которые контролируются военным контингентом Соединенных Штатов.