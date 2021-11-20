читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская колонна попала в засаду в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщил портал Avia.Pro. Сейчас известно, что группа военнослужащих двигалась на авиабазу в городе Камышлы, но попала под обстрел террористов. Кто именно организовал нападение, пока неясно.

У населенного пункта Эль-Хусейния, находящегося под контролем курдов, боевики зажгли шины, тем самым заблокировав дорогу. Российская колонна была вынуждена обойти препятствие и практически сразу попала в умело организованную засаду.

Уже известно, что потерь удалось избежать. В результате обстрела никто из военнослужащих не пострадал, техника получила лишь косметические повреждения. Предполагается, что нападение организовали террористические группировки, которые контролируются военным контингентом Соединенных Штатов.

Вам может понравиться

Учёные установили, что идеальные объятия должны длиться от пяти до десяти секунд

Учёные из Университета Голдсмит определили, сколько времени должны длиться идеальные объятия. Физические воздействия, как отмечают учёные, положительно влияют на психику человека и это давно известно. Объятия же являются весьма частым
  • Анна
  • 18.11.2021
  • читать 1 минуту

Вассерман считает необходимым ввести локдаун для непривитых россиян

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил о необходимости ввести локдаун для тех людей, которые ещё не вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает «Общественная служба новостей». Вассерман считает, что ограничения необходимы и
  • Анна
  • 17.11.2021
  • читать 1 минуту

МВД Украины предотвратило ликвидацию министра аграрной политики

Гражданин США заказал убийство министра аграрной политики Украины Романа Лещенко, сообщил глава МВД страны Денис Монастырский. Он также добавил, что американец шантажировал целый ряд руководителей украинских сельскохозяйственных предприятий. Силовики заранее
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 ноября – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 20 ноября – снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 ноября – небольшой снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 ноября – переменная облачность, до 0 °C | Королев: погода, 20 ноября – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 20 ноября – снег, до 1 °C | Армавир: погода, 20 ноября – небольшой дождь, до 5 °C |