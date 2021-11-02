В Сирии ударный вертолёт АН-64 Apache пролетел весьма близко к поверхности земли, чем напугал местных жителей.

Как отмечается, американские солдаты сняли момент на видео, которым впоследствии поделились в Сети. Сообщается, что видео было снято во время осуществления патрулирования над территорией Сирии, находящейся под контролем сил оппозиции.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что вертолёт пролетел совсем рядом с машинами, которые двигались по трассе. Кроме военных автомобилей, на дороге находились и машины гражданских лиц. Сообщается, что низко летящий вертолёт напугал сирийцев, что насмешило американских военных.

Перемещение американской колонны военной техники, как предполагается, связано с тем, что Турция начала наступление на севере Сирии.

Ранее мы сообщали о том, что Россия перебросила в Сирию 20 истребителей. Произошло это на фоне угроз со стороны Турции.