Александр Виноградов, один из обозревателей профильного издания «За рулем», решил сравнить интерьеры семилетнего BMW X1 и совершенно новой Lada Vesta SW Cross, указав на их основные отличия.

Для сравнения была взята немецкая модель первой генерации, проехавшая около 200 тысяч километров. Эксперт отметил, что салон отечественного авто, относящегося к категории B+, обладает довольно большими свободными пространствами. В машине также имеется полный набор «зимних» функций, однако блок климат-контроля выглядит слишком дешево. К минусам он также отнес неудобные кнопки стеклоподъемников, имеющие слишком острые края, и непродуманную мультимедийную систему, экран которой следовало оснастить более удобной компоновкой.

В немецком авто при этом сразу ощущается более высокий класс – хоть в нем тоже присутствуют недорогие отделочные материалы, однако их общее качество все равно выше, чем у «Весты». Правда, после большого пробега кожзам частично потерял свой товарный вид, а некоторые панели начали скрипеть. Панель приборов, по мнению Виноградова, имеет более лаконичный вид. Задний ряд сидений кажется тесноватым, зато багажник X1 вмещает 420 литров.