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Одна из украинских волонтерок опубликовала в социальной сети Facebook видеозапись, сделанную с беспилотного аппарата на Донбассе. Дрон применялся для нанесения удара по позициям ополчения.

На ролике хорошо видно, как с беспилотника сбрасывается бомба, которая быстро летит вниз и взрывается точно на опорном пункте Народной милиции.

Напомним, что 25 ноября ВСУ атаковали с помощью БПЛА город Ясиноватую. Дрон сбросил три взрывных устройства прямо в центр населенного пункта. Жертв и пострадавших в результате удара нет.

Ранее Киев задействовал для удара по ополченцам турецкий беспилотный аппарат «Байрактар». Пресс-служба Минобороны заявила, что ударно-разведывательный дрон выпустил ракету с территории Украины, не пересекая линию разграничения.

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