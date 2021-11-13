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11 ноября в Октябрьском районе Рязани в очередной раз прошли проверки соблюдения масочного режима на остановках общественного транспорта. Подробности рассказала пресс-служба мэрии областного центра.

Сотрудники, уполномоченные для проведения рейда, проверяли автобусы и троллейбусы на наличие перчаток и масок, антисептических средств. Кроме того, проверке подверглись пассажиры, которые согласно действующим в городе правилам, должны надевать маску в местах большого скопления людей.

В ходе рейда 46 человек, которые нарушили антиковидные ограничения впервые, получили предупреждения, с ними провели разъяснительные беседы. Еще на одного жителя областного центра составили протокол. Он привлечен к административной ответственности.

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