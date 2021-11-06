Александр Семенов и Татьяна Руженцова, специалисты Роспотребнадзора, рассказали о возможности возникновения так называемого «хронического COVID-19».

Согласно словам Семенова, «хронической коронавирусной инфекции» не существует, однако иногда наблюдается продолжительное течение заболевания. Кроме того, даже после полного выведения вируса из организма остаются негативные последствия от заражения, которые могут оказаться крайне длительными. К примеру, некоторые пациенты, которые заболели еще в прошлом году, до сих пор мучаются от снижения остроты мышления и оперативной памяти.

Руженцова при этом отметила, что в настоящее время исследуется феномен, при котором заболевание SARS-CoV-2 носит длительный волнообразный характер. Поэтому ученые пока не могут точно сказать, может ли возникнуть «хронический коронавирус». Сейчас врачи наблюдают лишь последствия от заражения вирусом, которые могут продолжаться больше года.