Максим Петунин, глава ИСИРГИ, призвал российское правительство использовать часть НДПИ для перечисления денег на счета новорожденных россиян.

Согласно его словам, материнский капитал оказал позитивное влияние на демографическую обстановку в стране, но, чтобы достичь еще большего результата, нужно расширить нынешние меры поддержки. Речь идет об открытии счетов в банках для новорожденных граждан и перечислении на них крупной суммы из бюджета. При этом воспользоваться этими средствами они смогут только после достижения ими совершеннолетия.

Для этого общественный деятель предлагает каждый год брать 10 процентов от НДПИ. Это позволит всем новорожденным выплачивать до 100 000 рублей. Оставшиеся средства следует распределять между российскими детьми. Петунин отметил, что схожая практика используется в ряде государств, где добывают нефть и газ.