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В ТАСС, сославшись на собственный источник, который близок к военном ведомству РФ, отметили, что сотрудники Реутовского НПО машиностроения принялись за серийный выпуск гиперзвуковых «Цирконов».

Согласно словам собеседника издания, предприятие взялось за выполнение контракта для ВМФ России. Однако, несмотря на старт производства ракет, планируется продолжить осуществлять их госиспытания с боевых кораблей. В СМИ напоминают, что речь идет об оружии, у которого нет аналогов на планете, так как эти ракеты могут перемещаться с огромной скоростью и при этом маневрировать.

Отмечается, что ВМС РФ получат «Цирконы» на вооружение уже в следующем году. Ранее российскими военными были проведены тестовые пуски новой противокорабельной ракеты с фрегата «Адмирал Горшков». Боеголовка смогла успешно уничтожить мишень, находившуюся в акватории Белого моря.

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