В ряде СМИ сообщили, что в научном городке Протвино, расположенном в Подмосковье, водитель внедорожника снес остановку общественного транспорта, наехав на нее с огромной скоростью.

Отмечается, что в регионе практически каждый день происходят различные ДТП и, к счастью, далеко не все они закачиваются смертью и серьезными травмами людей. К примеру, вчера, 22 ноября, в утренние часы на улице Сахарова автомобиль врезался в остановку и полностью разрушил ее. На момент аварии в ней не было людей, поэтому никто не пострадал.

Свидетели произошедшего отмечают, что удар оказался настолько сильным, что металлическая конструкция практически сложилась пополам, а все стеклянные части разбились вдребезги. На место инцидента прибыли медики, которые оказали водителю первую помощь. Местные уверены, что владелец внедорожника значительно превысил скорость, так как на данном участке запрещено ехать более 20 км/ч.