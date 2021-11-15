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На портале управления ПФР по Кабардино-Балкарии сообщили, что многодетные мамы имеют право выхода на пенсию на 3-10 лет раньше положенного времени.

В размещенном тексте указывается, что сокращение срока зависит от числа детей, которых родила женщина. К примеру, россиянки, которые родили и воспитали 3-х детей, могут начать получать пенсионные выплаты уже в 57 лет, 4-х детей – в 56 лет, а от 5 и более детей – в 50 дет. Таким образом, установленный возраст выхода на пенсию уменьшается на 3-10 лет.

При этом отмечается, что получить данные льготы можно только в том случае, если мать не лишили родительских прав или не было отменено усыновление. Их могут также не предоставить при отсутствии нужного страхового стажа. Женщины, которые родили одного или двух детей, выходят на пенсию в РФ в общеустановленном порядке, то есть в 60 лет.

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