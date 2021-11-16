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В ПФР отметили, что россияне могут получить страховую пенсию по старости, средний размер которой составляет 16 000 рублей, за 10 дней. Однако есть несколько требований для этого.

Специалисты советуют начать заранее готовиться к сбору документов, чтобы получить причитающиеся пенсионные выплаты, так как во время их подготовки могут случиться неожиданные проблемы. Кроме того, при заблаговременном оформлении можно проконсультироваться у сотрудников ПФР и спросить у них о наличии недочетов и неточностей.

Лучше всего, начать подготавливать документы за 5 лет до срока назначения пенсионных выплат. Эксперты отмечают, что в случае наличия у гражданина всей нужной документации получить страховую пенсию можно будет уже в течение 10 дней после подачи соответствующего заявления.

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