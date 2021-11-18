В этом году традиционное детское новогоднее представление было отменено. Об это сообщает издание РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента России Елену Крылову.

Обычно представление устраивается каждый год в Государственном кремлевском дворце. Причиной для отмены представления стала сложная ситуация, вызванная коронавирусом. Вместо этого планируется снять телевизионную версию представления. Её покажут зрителям перед Новым годом на канале «Карусель».

Отмечается, что запись новогодней сказки также будет проводиться без зрителей. В настоящее время сценарий уже был утверждён – зрителям покажут представление «Волшебная сказка стеклодува». Кроме того, уже найдены подходящие артисты и написана музыка, утверждены все картинки.

Но главную новогоднюю ель всё же поставят. Её доставят на Соборную площадь примерно в середине декабря.

Ранее учёные из Швеции выяснили, что вакцины от коронавируса способны снижать иммунитет. Происходит это из-за спайкового белка, который может затормозить регенерацию ДНК.