Проблемы с газом, с которым столкнулась Молдавия, должны стать грозным предупреждением для всей Европы, заявил руководитель польского оператора PGNiG Павел Маевский. Он отметил, что причиной кризиса стала зависимость лишь от одного поставщика голубого топлива – российского «Газпрома».

Маевский напомнил, что официальный Кишинев 22 октября был вынужден ввести чрезвычайное положение из-за отсутствия газа. Также он начал заключать контракты с компаниями из других стран – с уже упомянутым PGNiG и швейцарской DXT Commodities.

После этого Газпром вышел на переговоры с Молдавией, в результате чего был подписан контракт на пять лет. При этом в 2022 году Кишиневу придется погасить имеющуюся задолженность перед Газпромом, составляющую 709 миллионов долларов.

Маевский отметил, что проблема возникла из-за зависимости от одного поставщика и призвал другие страны не повторять подобных ошибок.