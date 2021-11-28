Соединенные Штаты фактически приняли принцип «сочетания военного давления и сдерживания» в отношении России, но из прошлого опыта известно, что возможность достичь успеха таким образом маловероятна. Об этом заявил авторитетный в КНР эксперт Ван Фань, профессор Китайского университета иностранных дел, в своей статье, опубликованной многими китайскими СМИ. Перевод основных положений этой публикации на портале QQ-Tencent представлен изданием discover24.ru.

В последние дни США, Великобритания и другие западные страны последовательно заявляли, что «Россия собрала более 100 000 военнослужащих и готовится вторгнуться на Украину в начале следующего года». Официальные лица России категорически опровергли это и обвинили политическую элиту США в «запугивании всего мира».

Почему в настоящее время США и НАТО вступили в острую конфронтацию с Россией, особенно в Черноморском регионе?

Прежде всего, Соединенные Штаты оказывают давление на Россию, чтобы полностью ослабить ее. Военное давление вблизи российских барьеров безопасности и в стратегических буферных зонах формирует ситуацию «близкой угрозы», удерживая Россию в состоянии тревоги и сильно подрывая экономическую, торговую и инвестиционную среду.

Во-вторых, США считают Россию «стратегическим противником». Вашингтон с опаской относится к военным возможностям России, особенно к гиперзвуковым ракетам и боевым возможностям флота. Использование НАТО – один из наиболее важных способов ограничения или уравновешивания военной мощи России. Сегодня сами США пришли в упадок, их внутренние проблемы остаются весьма серьезными. Поэтому внешне они укрепляют глобальную систему военных блоков, и активация НАТО является ключевым шагом. Для сплочения этого альянса США должны непременно продолжать преувеличивать и усиливать «российскую угрозу».

В-третьих, хотя стратегический фокус Соединенных Штатов «сместился в Индо-Тихоокеанский регион», Россия – большая страна, охватывающая и Европу, и Азию. Следовательно, «Индо-Тихоокеанская стратегия» США должна учитывать Россию. С другой стороны, национальная стратегия России смещается с запада на восток, и Москва также признает глобальное стратегическое и экономическое значение Азиатско-Тихоокеанского региона.

В последнее время Россия активно продвигает развитие инфраструктурных и военных объектов на Южных Курилах (называемых в Японии «Четыре северных острова»). В стратегической схеме России Южные Курильские острова являются важным каналом для ее свободного выхода в Тихий океан, где российское военное присутствие будет непосредственно приближено к территории США. Кроме того, Россия также переоснащает свои военные объекты в Арктике, что может сыграть ведущую роль в вопросе арктических водных путей. Все это вызывает беспокойство и тревогу в Соединенных Штатах.

В-четвертых, в процессе стратегического сдвига на восток США будут иметь некоторый «вакуум силы» в традиционной сфере влияния в Европе, поэтому они опасаются, что Россия расширит свое влияние там. Преувеличивая «угрозу войны», Вашингтон желает ослабить отношения между Россией и Европой. С геостратегической точки зрения, если сотрудничество России и Европы продолжит развиваться, Евразийский континент будет дрейфовать в направлении «выхода из-под господства Соединенных Штатов».

Что касается нынешней ситуации на Черном море, заместитель министра иностранных дел России Рябков сказал, что НАТО «пытается испытать Россию». Судя по приведенному выше анализу, причинение неудобств России со стороны США будет продолжаться.

Если Соединенные Штаты используют «военные угрозы» для давления на Россию, не разозлит ли это Россию настолько, чтобы ее отношения с США и НАТО вышли из-под контроля? Исходя из прошлого опыта, такая возможность маловероятна.

После бесчисленных дипломатических столкновений и военных «игр» во время холодной войны США и Россия, благодаря накопленному опыту, получили четкое понимание основных интересов друг друга и военных «красных линий». Чем острее ссора в дипломатии, тем бдительнее обе стороны будут избегать ужасной ситуации, когда разразится «горячая война».

Кроме того, американская политическая элита очень хорошо осознает, что, если Китай и Россия будут загнаны в «одну траншею», у Соединенных Штатов будет очень небольшой шанс на победу в геополитической игре. Таким образом, хотя Соединенные Штаты оказывают давление на Россию, они также рассматривают возможность и «давления с целью содействия переменам». В Соединенных Штатах всегда была сила, которая решительно отстаивала разделение Китая и России и даже предлагала партнерство на уровне российской элиты.

В последние годы Россия явно усилила свою бдительность в отношении проникновения западных идеологий и «давления с целью содействия переменам». В конце концов, 30-летний опыт после распада Советского Союза дал большему количеству россиян глубокое понимание истинных целей Запада.