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Китайские конструкторы разрабатывают аналог российской торпеды судного дня «Посейдон», пишет издание Bulgarian Military. По словам авторов, Пекин тоже хочет иметь в распоряжении мощное оружие сдерживания Соединенных Штатов и подводный беспилотник вполне подходит на эту роль.

КНР подошла к делу основательно и работает сразу над тремя модификациями аналога «Статус-6». Каждая из них будет использоваться для решения конкретной задачи. К примеру, одна из версий, так же, как и российский «Посейдон», сможет уничтожить города на американском побережье. Вторую наделят меньшей мощностью для атаки на военно-морские базы и другую инфраструктуру, расположенную непосредственно у берега. Третья модификация будет использоваться против авианосцев.

Китайские СМИ пишут, что все три версии уже якобы готовы к тестовым запускам. Однако власти страны и представители оборонной промышленности не комментируют эти сведения.

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  • Анна
  • 30.10.2021
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