Несколько минут, чтобы выжить. Эти четыре слова использовали журналисты китайского издания Sohu, чтобы описать реакцию Москвы на любую провокацию вошедших в Черное море американских кораблей. На этот раз Россия не будет терпеть выходки вроде прорыва «Дефендера» в свои территориальные воды, а просто оставит нарушителям несколько минут на то, чтобы убраться как можно дальше.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напоминают, что сейчас в Черном море находится флагманский корабль Шестого флота вместе со штабом на борту, а также эсминец Porter. Эти суда прибыли в акваторию для «проведения военно-морских операций», о которых до сих пор ничего не известно. Но ясно одно – если они рискнут снова устроить провокацию против России, покинуть Черное море им уже не удастся.

Москва четко предупредила США и НАТО о недопустимости провокационных действий. И сделала она это совсем не в панике и не от страха. У нее имеется полный набор сил и средств, способных за несколько минут отправить американские корабли на дно. И на этот раз она их точно использует в ответ на провокацию.