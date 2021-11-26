читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сближение Китая и России станет серьезным просчетом Соединенных Штатов. Они полностью потеряют свое влияние на страны Центральной Азии, уверены читатели издания South China Morning Post.

В комментариях под статьей о дорожной карте военного сотрудничества между РФ и КНР, которая была согласована 23 ноября, пользователи высказались в том духе, что обе страны идут к фактическому альянсу без лишней болтовни и громких заявлений. Это отличает его от AUKUS и прочих детищ Соединенных Штатов.

Также комментаторы заметили, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным пытался повлиять на него, однако ничего не вышло.

«Когда Байден встречался с Путиным, он надеялся на свои дружеские заигрывания, пытаясь создать впечатление, что США/Россия противостоят Китаю. А Путин не моргнул (моргает только Байден)», – заявил читатель MindClarity X.

Напомним, что Владимир Путин ранее заявил, что попытки США «вбить клин» между Россией и Китаем ничего не дадут, так как страны будут продолжать углублять сотрудничество во всех сферах.

Вам может понравиться

Генерал Бужинский раскрыл сценарий войны против Украины без танков и захвата территорий

Американская разведка пытается нагнать страху на Украину, хотя прекрасно знает, что РФ не нужны наземные войска, чтобы нейтрализовать угрозу со стороны Киева. Все заявления о скоплениях войск и танковых батальонах

ABC Nyheter: Американские комплексы Patriot позволят Швеции сбивать российские “Искандеры”

Швеция предпринимает меры для защиты от российских ракет «Искандер», пишет местное издание ABC Nyheter. Автор публикации Гуннар Ларсен пояснил, что для этой цели Минобороны страны приобрело в Соединенных Штатах зенитно-ракетные

В Эстонии предупредили Россию об “очень серьезной военной силе” Украины

Украинская армия уже не та, поэтому если РФ нападет на соседнюю страну, то столкнется с «очень серьезной силой», заявил постпред Эстонии при Североатлантическом альянсе Юри Луйк. Он также оценил вероятность
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 ноября – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 26 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 ноября – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 ноября – небольшой снег, до -0 °C | Королев: погода, 26 ноября – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 26 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 26 ноября – ясно, до 6 °C |