Сближение Китая и России станет серьезным просчетом Соединенных Штатов. Они полностью потеряют свое влияние на страны Центральной Азии, уверены читатели издания South China Morning Post.

В комментариях под статьей о дорожной карте военного сотрудничества между РФ и КНР, которая была согласована 23 ноября, пользователи высказались в том духе, что обе страны идут к фактическому альянсу без лишней болтовни и громких заявлений. Это отличает его от AUKUS и прочих детищ Соединенных Штатов.

Также комментаторы заметили, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным пытался повлиять на него, однако ничего не вышло.

«Когда Байден встречался с Путиным, он надеялся на свои дружеские заигрывания, пытаясь создать впечатление, что США/Россия противостоят Китаю. А Путин не моргнул (моргает только Байден)», – заявил читатель MindClarity X.

Напомним, что Владимир Путин ранее заявил, что попытки США «вбить клин» между Россией и Китаем ничего не дадут, так как страны будут продолжать углублять сотрудничество во всех сферах.