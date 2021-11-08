Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отправляя свои корабли к побережью Крыма, Соединенные Штаты «размахивают факелами рядом с пороховыми бочками», уверен депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он заявил, что у берегов России безобразничать небезопасно.

Шеремет также порекомендовать американским ВМС «не идти по стопам английского эсминца». Это отсылка к событиям конца июня текущего года, когда британский корабль «Дефендер» нарушил границу РФ и попал под обстрел сторожевого судна. Парламентарий предостерег США от такой демонстрации поддержки Украины.

Также депутат отметил, что Россия готова решить любые конфликтные ситуации в ходе мирного диалога. Вооруженные конфликты не в ее интересах, но если НАТО и США продолжат свои провокации в духе «Дефендера», у Черноморского флота найдутся силы и средства для защиты границ и национальной безопасности государства.

Вам может понравиться

В Китае описали реакцию РФ на провокации кораблей ВМС США всего четырьмя словами

Несколько минут, чтобы выжить. Эти четыре слова использовали журналисты китайского издания Sohu, чтобы описать реакцию Москвы на любую провокацию вошедших в Черное море американских кораблей. На этот раз Россия не

Soha: Российские истребители Су-57 создадут США множество проблем в случае войны

Россия относится к тем немногим государствам мира, которые способны на равных конкурировать с Соединенными Штатами. Подтверждением того является появление в ее распоряжении истребителя пятого поколения Су-57, который в случае вооруженного

Учёные заявили о влиянии самооценки на сексуальную жизнь

Учёные установили, что сексуальная жизнь человека зависит от такого фактора, как его внешность. По словам специалистов, если человеку не нравится его внешность, то это может привести к появлению проблем в
  • Анна
  • 06.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 ноября – снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 8 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 ноября – пасмурно, до 6 °C | Королев: погода, 8 ноября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 8 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Армавир: погода, 8 ноября – пасмурно, до 17 °C |