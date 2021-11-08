Отправляя свои корабли к побережью Крыма, Соединенные Штаты «размахивают факелами рядом с пороховыми бочками», уверен депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он заявил, что у берегов России безобразничать небезопасно.

Шеремет также порекомендовать американским ВМС «не идти по стопам английского эсминца». Это отсылка к событиям конца июня текущего года, когда британский корабль «Дефендер» нарушил границу РФ и попал под обстрел сторожевого судна. Парламентарий предостерег США от такой демонстрации поддержки Украины.

Также депутат отметил, что Россия готова решить любые конфликтные ситуации в ходе мирного диалога. Вооруженные конфликты не в ее интересах, но если НАТО и США продолжат свои провокации в духе «Дефендера», у Черноморского флота найдутся силы и средства для защиты границ и национальной безопасности государства.