Ярослав Нилов, российский парламентарий, отметил, что в стране следует поменять принципы подсчета прожиточного минимума и увеличить данный параметр до 20 000 рублей.

Согласно его словам, на данный момент времени этот показатель определяется с применением особой методики. Вначале рассчитывается медианный доход россиян, а потом из него берется часть в размере 44,2 процента. Народный избранник считает, что нужно увеличить указанное соотношение и заняться обеспечением реального заработка граждан.

По мнению депутата, размер данного значения должен быть не ниже 20 000 рублей. Для этого при расчете следует брать из медианного дохода не менее 59,2 процента. Нилов добавил, что необходимо воспользоваться практикой из Европы, где соответствующее соотношение нередко доходит до 60 процентов.