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Геномная экспертиза, которую планируют внедрить для всех мигрантов, впоследствии может распространиться и на жителей России, заявил депутат Госдумы Анатолий Выборный, представляющий Комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Он пояснил, что распространение геномной экспертизы будет осуществляться в четыре ключевых этапа. Первый – это только мигранты. Второй – граждане РФ и других государств, которые совершили на территории страны уголовные преступления. На третьем планируется подвергать экспертизе нарушителей административного законодательства, а на четвертом – всех россиян без исключений.

По мнению депутата, введение геномной экспертизы даст возможность без труда вычислять как уголовных преступников, так и нарушителей административного кодекса. Благодаря этому станет намного меньше желающих идти наперекор действующему законодательству РФ, что автоматически снизит уровень преступности. Кроме того, геномная экспертиза даст возможность моментально устанавливать личность потерпевших, тела которых находят через некоторое время после совершения преступления.

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