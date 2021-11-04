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Заявления об украинском плане обороны на случай «российской агрессии» – это чистой воды провокация, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа. Он отметил, что если бы Запад прислушивался к подобным высказываниям и своевременно пресекал их, то подобных провокационных действий не было бы.

Таким образом депутат Госдумы прокомментировал заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Тот отметил, что Киев вместе с «иностранными партнерами» уже разработал план противодействия России, если вдруг начнется война.

Чепа отмечает, что Арестович не впервые упоминает о полномасштабных боевых действиях. Он постоянно твердит, что России не победить Украину, что Киев направит на Москву свои несуществующие ракеты, что уже готов план, реализация которого приведет к потерям в российской армии.

Россия, по словам депутата, вынуждена реагировать на подобные заявления, так как независимо от источника, они все же являются угрозой национальной безопасности РФ.

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