В Германии за прошедшие сутки было зафиксировано 65 371 новых случаев заражения COVID-19.

Как отмечается, это стало новым рекордом за всё время пандемии коронавируса. Предыдущий рекорд был установлён днём ранее – 17 ноября за сутки в стране было зафиксировано 52 826 новых пациентов.

Всего в Германии за всё время пандемии коронавирусом заразились 5 195 321 человек. Из них скончались 98 538 пациентов. За последние сутки умерли из-за инфекции 264 пациента.

Семидневный показатель распространения инфекции в Германии всего лишь месяц назад составлял 74,4. Этот показатель вычисляется по числу заражений за неделю на 100 тысяч человек. Неделю назад показатель составлял 249,1, а 17 ноября достиг значения 319,5. Сейчас показатель составляет 336,9.

Ранее было установлено, что дети стали чаще заболевать коронавирусом. Кроме того, участились случаи, когда болезнь у них протекает в тяжёлой форме.