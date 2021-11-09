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Врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с изданием РИА Новости рассказал о последствиях COVID-19 для детей.

Согласно его заявлению, сейчас стало понятно, что дети стали чаще заражаться коронавирусом, и случаи, когда болезнь протекала тяжело, участились. Это же относится и к взрослым россиянам.

По словам Позднякова, у детей может развиться мультисистемный воспалительный синдром. Это достаточно опасное последствие, которое может начаться даже через месяц после излечения. Впрочем, врач указал, что это последствие встречается не очень часто. Предполагается, что этот синдром может быть вариантом цитокинового шторма.

Дети, у которых проявился данный синдром, как правило, переносили коронавирус в лёгкой или субклинической форме. В целом, после коронавируса у детей часто проявляются бессонница и усталость, тревожность и изменчивое настроение.

Недавно эксперты заявили, что назальные вакцины позволят быстро закончить пандемию коронавируса. Сейчас такие препараты проходят тестирование.

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