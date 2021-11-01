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Немецкого журналиста Юлиана Репке напугали российские транспортники Ил-76. В своей публикации в издании Bild он написал, что «Россия устанавливает бомбы» на эти самолеты.

По словам Репке, установка авиабомб на самолеты, которые не предназначены для бомбометания, может означать подготовку к нападению на Европу. Он проконсультировался у известного блогера из Финляндии, который подтвердил его опасения.

Финн заявил, что подобные трюки осуществляются в ситуациях, когда требуется организовать внезапное нападение на потенциального противника. Тот не ожидает, что «смертоносные» бомбы начнут валиться прямо из транспортного самолета, который должен перевозить грузы и десант, а не атаковать населенные пункты и военные позиции.

Российские военные действительно проводили маневры с установкой учебных бомб на транспортные самолеты, однако они носили исключительно оборонительный характер. И уж точно не были подготовкой к атаке на Европу.

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