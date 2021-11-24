Народная милиция ДНР принудительно посадила украинский беспилотный аппарат R-18 на территории самопровозглашенной республики и тем самым предотвратила очередной теракт ВСУ.

В сообщении ведомства говорится, что R-18 направлялся от населенного пункта Невельское к поселку Абакумовка на окраине Донецка. К нему было прикреплено сразу три самодельных взрывных устройства, начиненных стальными шариками. Подобные «бомбы» Киев неоднократно использовал для атак на гражданское население Донбасса.

Чтобы предотвратить удар, ополчение НМ задействовало станцию радиоэлектронной борьбы «Террикон М2Н», которая позволила посадить беспилотный аппарат, заглушив связь с оператором. О происшествии представители ДНР в СЦКК сообщили мониторинговой миссии ОБСЕ и потребовали зафиксировать грубейшее нарушение условий режима прекращения огня.