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Сержант 24-й ОМБр ВСУ погиб в результате взрыва сдетонировавшего снаряда неподалеку от поселка Золотое, рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ДНР. Известно, что военнослужащий проводил работы по возведению фортификационных сооружений.

В ДНР и ЛНР также сообщают о напряженности, царящей на линии разграничения. Военные ведомства республик отмечают, что Киев стягивает на фронт артиллерийские орудия и боевую технику, явно готовясь к новой военной операции. Вполне вероятно, что дело закончится лишь очередными обстрелами, а не полномасштабной наступательной операцией.

НМ ДНР рассказала также, что военнослужащие ВСУ организуют загадочные трюки с боеприпасами. Так, на позициях 95-й ОДШБр инспекция выявила недостачу гранат и патронов. Не исключено, что сами бойцы причастны к их таинственному исчезновению.

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