В голландских каналах начались испытания беспилотных «роболодок», которые объединяют в себе своеобразные уборочные машины и пассажирский транспорт.

В конструкции «роболодок» использованы электрический двигатель, аккумулятор, обеспечивающий автономную работу в течение 10 часов, а также система управления. Последняя включает в себя оборудование для анализа воды, лидар и камеры с углами обзора в 360 градусов.

Плавсредства являются универсальными. Их оснастили сменной верхней частью, позволяющей использовать как грузовые, так и пассажирские модули. Кроме того, во время движения «роболодки» собирают скопившийся в каналах мусор. Также имеется возможность объединить несколько устройств воедино или получить плавучий док либо мост нужной длины.