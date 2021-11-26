читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В голландских каналах начались испытания беспилотных «роболодок», которые объединяют в себе своеобразные уборочные машины и пассажирский транспорт.

В конструкции «роболодок» использованы электрический двигатель, аккумулятор, обеспечивающий автономную работу в течение 10 часов, а также система управления. Последняя включает в себя оборудование для анализа воды, лидар и камеры с углами обзора в 360 градусов.

Плавсредства являются универсальными. Их оснастили сменной верхней частью, позволяющей использовать как грузовые, так и пассажирские модули. Кроме того, во время движения «роболодки» собирают скопившийся в каналах мусор. Также имеется возможность объединить несколько устройств воедино или получить плавучий док либо мост нужной длины.

Вам может понравиться

Шойгу: Россия осуществляет тотальный контроль за стратегическими бомбардировщиками ВВС США

Стратегические бомбардировщики США ВВС США не просто так летают вокруг российских границ. Они отрабатывают удары по РФ крылатыми ракетами и внимательно изучают рельеф местности, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

The Washington Post: Резолюция конгресса США выявила «ахиллесову пяту» Кремля

Американское издание The Washington Post опубликовало статью о резолюции №806 Палаты представителей. В ней говорится, что поправки в российскую Конституцию якобы внесены с нарушениями законодательства и являются нелегитимными. Также документом

Сивков: “Газпром” предотвратил удар Запада по России с неожиданного направления

Заявление «Газпрома» о прекращении подачи газа в Молдавию после 24 ноября – это своеобразный «превентивный удар» России, направленный на предотвращение возможной блокады Приднестровья, считает военный эксперт Константин Сивков. Он пояснил,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 ноября – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 26 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 ноября – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 ноября – небольшой снег, до -0 °C | Королев: погода, 26 ноября – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 26 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 26 ноября – ясно, до 6 °C |