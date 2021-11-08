Пистолеты-пулеметы в период после Второй мировой войны уступили место современным штурмовым винтовкам, чаще всего с коротким стволом или складным прикладом. Тем не менее, это оружие достаточно распространено и сегодня, особенно в руках спецназа.

Американское интернет-издание «1945» (19FortyFive) опубликовало топ-5 пистолетов-пулеметов, самых значимых и распространенных в мире на сегодняшний день. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

FN P90

Разработанная FN Herstal, одной из самых плодовитых оружейных компаний в мире, модель P90 Personal Defense представляет собой конструкцию «булл-пап», в которой магазин размещается за спусковой группой. Это позволяет сделать оружие короче и компактнее, сохраняя при этом большую длину ствола.

P90 питается из полупрозрачного полимерного магазина на 50 патронов, расположенного параллельно над стволом, что устраняет проблему зацепления выступающего магазина за посторонние предметы. Оружие имеет максимальную скорострельность в 900 выстрелов в минуту и стреляет патроном 5,7×28 мм, в качестве альтернативы 9-миллиметровому Parabellum.

Mk. 18 Mod 0

Хотя технически это ультракороткий карабин, Mk. 18 Mod 0 использует те же 5,56-мм боеприпасы, что и винтовка M4, будучи очень компактным. Оружие было специально разработано для подразделений SEAL [военно-морского спецназа США].

Сердце Mk. 18 Mod 0 – это новый ствольный блок CQBR (Close Quarters Battle Receiver) с модифицированной газовой системой, что обеспечивает оружию устойчивую цикличность с присоединенным глушителем. Более поздние версии включают планку Пикатинни для размещения разных типов прицелов, световой насадки и лазерной указки. В результате получилось мощное и высокоэффективное оружие, которое можно использовать в тесноте городских районов и внутри кораблей.

Heckler & Koch MP-7

MP-7 имеет вид гигантского пистолета, но в нем кроется современная операционная система и совершенно новый патрон, специально разработанный для этого оружия. Магазин MP-7 находится внутри пистолетной рукоятки, что уменьшает длину оружия, также оно стало еще короче за счет использования газопоршневой системы, устраняющей необходимость в системе возврата затвора.

В MP-7 используется патрон размером 4,6×30 мм, который обеспечивает максимальное пробитие бронежилета и эффективную дальность стрельбы до 200 метров. Оружие может быть оснащено магазинами на 20, 30 или 40 патронов. MP-7 используется рядом подразделений специального назначения по всему миру.

Heckler & Koch MP-5

Являясь золотым стандартом в производстве пистолетов-пулеметов на протяжении десятилетий, H&K MP-5 по-прежнему используется во многих полицейских и военных подразделениях по всему миру. Фактически, это уменьшенная боевая винтовка H&K G3 под патрон Parabellum 9 мм.

MP-5 обычно оснащается магазином на 30 патронов. Пистолет-пулемет получил известность в 1980 году, когда Специальная воздушная служба Великобритании использовала его для освобождения заложников в посольстве Ирана в Лондоне. После этого MP-5 быстро стал популярным оружием для спасения заложников и спецназа во всем мире.

ПП-19-01 «Витязь»

На протяжении десятилетий части спецназа советской и российской армии опирались на АКСУ-74. Основанное на штурмовой винтовке АК-74, это оружие имело укороченный ствол и складной приклад и впервые появилось во время войны в Афганистане. В 2000-х годах российские войска представили замену АКСУ-74 – пистолет-пулемет ПП-19-01 «Витязь». Это оружие представляет собой уменьшенную версию штурмовой винтовки под патроны пистолетного калибра.

«Витязь» имеет складной приклад с регулируемой щекой. Скорострельность ПП-19-01 составляет 800 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы – 200 метров. Как и другие производители оружия во всем мире, «Рособоронэкспорт» предлагает эту модель с полноразмерной планкой Пикатинни американского производства для удобной установки оптики, фонарей, лазеров и других прицелов.