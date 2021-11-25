Одесская область может уйти под воду из-за разрушения дамбы на левом берегу Дуная, сообщили эксперты украинской «Госгидрографии». Все начнется с сел Матроска и Броска, расположенных в непосредственной близости от сооружения.

Специалисты рассказали, что под дамбой течение постепенно вымывает почву, поэтому там образовались пустоты размером более 1 метра. Это может привести к полному разрушению гидротехнического сооружения и затоплению части региона.

Пользователи Сети прокомментировали эту информацию с грустной иронией.

«Это карма за строительство дамбы на Северо-Крымском канале», – написал один из читателей.

Другой отметил, что Украина не строит никаких новых объектов и не занимается обслуживанием советского наследия. Власти лишь чешут языки, обещая «золотые горы», а народ продолжает страдать от их бездействия.

Еще один читатель нашел виноватых в разрушении дамбы:

«Русские хакеры, информация стопроцентная», – с юмором написал он.

Некоторые пользователи не без оснований предположили, что сейчас правительство выделит из бюджета деньги на ремонт дамбы, их традиционно украдут, а Одесская область все же уйдет под воду.