Журналист с Украины Юрий Бутусов нанес артиллерийский удар из гаубицы по неподконтрольным Киеву территориям Донбасса. По его словам, это «месть за голодомор и репрессии 30-х годов прошлого столетия».

Стоит подчеркнуть, что Бутусов стрелял из 152-миллиметровой пушки, которая запрещена Минскими соглашениями. Кроме того, журналист не является военным, но таким образом якобы показал готовность воевать против ополчения самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Напомним, что именно Юрий Бутусов ранее выложил в Сеть видеоролик с атакой украинского БПЛА «Байрактар» на позиции Народной милиции Донецкой республики. Тогда он тоже подставил главу государства Владимира Зеленского, так как Минские соглашения запрещают использование в регионе летательных аппаратов. В том числе и дронов.