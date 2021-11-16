Роман Бессмертный, экс-посол Украины в Беларуси, в рамках разговора с журналистами Espreso отметил, что Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза, и Владимир Путин, лидер РФ, смогли унизить Владимира Зеленского своими материалами про Украину.

Согласно словам дипломата, всего из-за 2-х статей президент Украины оказался мгновенно загнан в угол и унижен перед мировой общественностью, не имея возможности подготовить хороший ответ. Бессмертный считает главу государства «двоечником, не знающим ответы на базовые вопросы», из-за чего не способным правильно отреагировать на оскорбления.

По мнению экс-посла, Зеленскому нужно обязательно дать ответы на вопросы, которые озвучила российская сторона, так как Украина якобы ведет войну с Россией. Бессмертный отметил, что сейчас кажется, словно Киев в лице его лидеров после получения удара по одной щеке лишь подставил противнику другую.