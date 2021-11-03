30-я артиллерийская бригада ВСУ неоднократно наносила удары по населенному пункту Лозовое на Донбассе с применением беспилотников. Однако последний вылет дрона завершился очень неудачно для Киева.

Все дело в том, что использование компактных беспилотников обеспечивает ВСУ преимущество, так как эти аппараты не определяются системами ПВО. Но ополченцы нашли выход из положения. Они нанесли РЭБ удар по беспилотнику и успешно его уничтожили.

Известно, что для этой цели задействовался комплекс радиоэлектронной борьбы «Тритон-М1». Это не первая такая удачная атака. Она подтверждает, что ополчение все еще контролирует ситуацию на своей территории и не собирается так просто отдавать ее Киеву. Это подтверждается и несколькими эпизодами отступления украинских войск.