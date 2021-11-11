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Киев задействует турецкие БПЛА Bayraktar TB2 не только для ударов по Донбассу и разведки над позициями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но еще и для провокационных полетов. Так, один из этих аппаратов внезапно появился всего в 40 километрах от российской границы в Крыму, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы публикации допускают, что беспилотник, который поднялся в небо с аэродрома в Николаеве, пытался сканировать российские средства ПВО, развернутые на Крымском полуострове.

В задачу БПЛА входило вынудить расчеты комплексов активировать радиолокационные станции. Сканирование же возлагалось на оборудование радиотехнической разведки «Кольчуга», которое Киев разместил неподалеку от границ несколько дней назад. Также беспилотник мог проводить разведку, отмечая передвижение российских войск.

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