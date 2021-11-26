Бойцы украинских вооруженных сил подбили дрон, принадлежавший национальной полиции. Он пролетал над армейскими складскими зданиями в окрестностях поселения Усатово, находящегося в Одесской области.

Информация о подбитом мультикоптере появилась на страничке издания «Страна» в Telegram. Журналисты отмечают, что речь идет о модели DJI Matrice 300 RTK, стоимость которой составляет около полутора миллиона гривен (свыше 4 миллионов рублей). Он был запущен нацполицией, чтобы отработать действия, осуществляемые в рамках антитеррористических миссий.

Военнослужащие передали информацию о появившемся в небе аппарате в дежурную часть, однако правоохранители не знали о том, что их коллеги проводят испытания, так как беспилотник был куплен несколько дней назад. В результате военные нейтрализовали «угрозу». В СМИ отмечают, что данный дрон оборудован тепловизором и способен летать на высоте до 5000 метров.