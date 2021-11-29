Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В распоряжении украинской армии имеется чуть более 2400 танков, однако подавляющее большинство из них – это бесполезный устаревший металлолом. Эффективное сопротивление в случае «нападения России» могли бы оказать боевые машины Т-84У «Оплот», однако они обладают критическим недостатком – их очень мало, уверен политический эксперт американского издания «1945» Брент Иствуд.

Он заметил, что танк Т-84У тоже не идеален. Он представляет собой слегка модернизированную версию советского Т-80, оснащенную новым мотором. При этом в ней используется примитивная система управления огнем. Она не дает возможности точно поражать цели и имеет небольшую дальность стрельбы.

Несмотря на эти минусы, танк «Оплот» мог бы оказать сопротивление армии РФ и повысить эффективность оборонительных действий. Однако на вооружении ВСУ имеется лишь несколько таких боевых машин, чего очень мало для серьезного вооруженного конфликта.

Вам может понравиться

Раскрыты способы подготовки российских военных перед командировками в Сирию

Бойцы и офицеры Военной полиции РФ, отправляющиеся в командировки в Сирию и другие страны, проходят подготовку во Владикавказском учебном центре. В программе «Военная приемка» ведомство показало, как именно происходит этот

Avia.Pro: В сторону Донбасса движется эшелон с 203-мм САУ 2С7 “Пион”

Портал Avia.Pro сообщил о переброске Россией к украинским границам самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион». Это вооружение якобы передислоцируется из Смоленской области по железной дороге. Эшелон с «Пионами» заметили источники портала

Норвежский телеканал TV2: “Третья мировая война стучится в двери Европы”

Заявления Украины и США о возможной «российской агрессии» напугали журналиста норвежского канала TV2, который уже успел заявить, что Третья мировая война “стучится в двери” Европы. Он ссылается на высказывания главы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 ноября – пасмурно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 29 ноября – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 ноября – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 29 ноября – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 29 ноября – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до 16 °C |