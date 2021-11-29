В распоряжении украинской армии имеется чуть более 2400 танков, однако подавляющее большинство из них – это бесполезный устаревший металлолом. Эффективное сопротивление в случае «нападения России» могли бы оказать боевые машины Т-84У «Оплот», однако они обладают критическим недостатком – их очень мало, уверен политический эксперт американского издания «1945» Брент Иствуд.

Он заметил, что танк Т-84У тоже не идеален. Он представляет собой слегка модернизированную версию советского Т-80, оснащенную новым мотором. При этом в ней используется примитивная система управления огнем. Она не дает возможности точно поражать цели и имеет небольшую дальность стрельбы.

Несмотря на эти минусы, танк «Оплот» мог бы оказать сопротивление армии РФ и повысить эффективность оборонительных действий. Однако на вооружении ВСУ имеется лишь несколько таких боевых машин, чего очень мало для серьезного вооруженного конфликта.