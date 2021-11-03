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1 ноября ВСУ атаковали населенный пункт Коминтерново. Обстрелы с применением стрелкового оружия, минометов и гранатометов сопровождался полетами беспилотных аппаратов Bayraktar TB2. Не исключено, что последние передавали координаты целей украинским военным, сообщает портал Avia.Pro.

Очевидцы из числа местных жителей рассказали, что сперва украинские военные обстреливали Коминтерново из автоматов. Позже стали все чаще звучать взрывы, к которым примешивались звуки беспилотников.

Авторы публикации внимательно изучили информацию, представленную сервисом ADS-B Exchange, и отметили, что примерно в то же время взлетевший с аэродрома в Николаеве БПЛА направился к Донбассу. Сейчас остается открытым только один вопрос – наносил ли этот дрон удары по Коминтерново либо он ограничился лишь наведением на цели украинской артиллерии.

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