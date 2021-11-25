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1 декабря президент Украины Владимир Зеленский вводит на всей территории страны военное положение. Глава Радикальной партии Олег Ляшко называет это решение главы государства антиконституционной аферой.

По мнению политика, цель Зеленского заключается в запрете протестов населения страны против коррупции и других проблем, которые стали результатом правления действующего президента. Указ о введении военного положения уже готов, его осталось только подписать, подчеркивает Ляшко.

Официальные причины, озвученные Офисом президента – это обострение ситуации на Донбассе и готовящееся «вторжение России». Не исключено, что Киев намерен провести наступательную операцию на востоке страны. Известно, что власти США настоятельно порекомендовали своим гражданам временно не ездить на Украину, объяснив это пандемией.

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