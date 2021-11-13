Совсем скоро на южных рубежах Украины будут развернуты береговые ракетные комплексы «Нептун», заявил новый министр обороны страны Алексей Резников. Он также пообещал приложить все усилия, чтобы ускорить этот процесс.

Кроме того, Резников рассказал о военно-морской базе в Бердянске, которая строится ускоренными темпами с помощью американских специалистов.

По словам министра, в составе флота Украины уже имеется два катера класса Island, полученные от Соединенных Штатов. Еще два таких судна сейчас движутся к Черному морю. Кроме того, Турция заложила на своих верфях новый корвет специально для Киева. Все это позволит повысить обороноспособность украинских ВМС.

Напомнил Резников и о беспилотниках «Байрактар», приобретенных у Анкары. Эти ударно-разведывательные дроны уже выполняют боевые задачи на Донбассе и в дальнейшем их число будет постоянно увеличиваться, подчеркнул глава военного ведомства Украины.