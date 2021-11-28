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На Украину из турецкого аэропорта Текирдаг прибыл самолет Ил-78 с новыми беспилотными аппаратами Bayraktar TB2 на борту, сообщил портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что авиабаза в Чорлу используется компанией Baykar Makina, организовавшей там центр управления и подготовки полетов БПЛА.

Сообщается, что самолет приземлился в аэропорту Одессы. Официального подтверждения того, что он доставил на Украину именно новые «Байрактары» нет. Однако исходный пункт, а также размеры транспортника, способного уместить от четырех до шести дронов, говорят именно об этом.

Напомним, что Киев уже задействовал на Донбассе три беспилотных аппарата Bayraktar TB2. При этом удар по позициям ополчения самопровозглашенной ДНР наносил только один из них. Два остальных в основном занимались разведкой и корректировкой артиллерийского огня.

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