Соединенные Штаты не просто так отправили на Украину вертолеты Ми-17, которые ранее покупали для Афганистана. Скорее всего Вашингтон с Киевом планируют совместную операцию на Донбассе с использованием этих винтокрылых машин, считает полковник запаса Сергей Плющев.

Он пояснил, что вертолеты позволят существенно усилить украинские подразделения на линии разграничения. Два или три десятка таких машин дадут Киеву возможность высадить десант на территорию самопровозглашенных республик и ударить по ополчению из глубины региона.

Участие в разработке этого плана принимают военные советники США, которые сопровождали новую партию оружия, уверен эксперт. Воздушно-десантные операции могу стать важным компонентом наступления Киева и обеспечить ему серьезное преимущество в противостоянии.