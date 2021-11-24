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Российские многоцелевые вертолеты нанесли в Сирии удар на опережение по террористам ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в РФ террористическая организация) и уничтожили боевиков вместе с бронетехникой, пишет портал Avia.Pro.

Отмечается, что атака проводилась с использованием ракет «Вихрь» с дистанции в 8 километров. Боезаряды угодили точно в цель. Буквально за мгновение до этого боевики обнаружили российские вертолеты на намеревались наносить по ним удар. Однако пилоты оказались быстрее.

В подтверждение этой информации портал опубликовал видеозапись 2017 года, на которой видны ракетные удары по бронетехнике террористов и их одиночным позициям.

Ка-52 – универсальный вертолет, который вполне может использоваться вместо бомбардировщика и истребителя. Он способен успешно атаковать цели на расстоянии до 100 километров, если средства радиолокации наведут на них боезаряды.

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