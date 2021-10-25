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Международная команда учёных установила, что коронавирус способен провоцировать гибель сосудов головного мозга.

Отмечается, что в настоящее время учёные до сих пор до конца не понимают, почему при коронавирусе может произойти потеря обоняния и ощущения вкуса, а также почему происходят приступы эпилепсии и инсульты. Недавно удалось выяснить, что коронавирус оказывает негативное влияние на сосуды головного мозга.

В свою очередь, это влияет на работу органа и приводит к различным нарушениям. Так, учёные провели анализ мозга 40 пациентов, из которых 17 скончались от коронавируса. Оказалось, что заболевание приводит к появлению нитевидных структур в результате отмирания сосудов. Некоторые участки мозга из-за этого остаются без кислорода и глюкозы, которая для организма является источником энергии.

Ранее специалисты выяснили, что у людей, которые вакцинировались от коронавируса, B-лимфоциты работают иначе по сравнению с теми, кто переболел инфекцией. Количество же этих клеток вырабатывается одинаковое.

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  • Анна
  • 25.10.2021
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