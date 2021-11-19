Международная группа учёных доказала эффективность ношения масок как средства для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщается, учёные собрали данные, которые были получены во время других исследований, связанных с изучением мер ограничения. Под ними подразумевается не только ношения масок, но и мытьё рук и соблюдение соцдистанции.

Всего специалисты оставили шесть исследований, который относились к ношению медицинских масок. В них было задействовано 389,2 тысячи человек, которые не были больны коронавирусом, и 2,6 тысячи человек с инфекцией. Выяснилось, что маски снижают заболеваемость на 53%. Также они способствуют снижению смертности от инфекции – примерно на 45,7%.

Соблюдение соцдистанции, как отмечается, снижает распространение инфекции на 25%.

Недавно российские учёные заявили, что собираются разработать новые медицинские маски. Они будут полностью индивидуальными и смогут лучше защищать от заражения коронавирусом.