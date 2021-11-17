Американские специалисты выяснили, что мужчины чаще становятся распространителями коронавируса по сравнению с женщинами.

Учёные провели эксперимент, во время которого при помощи специального оборудования фиксировали, сколько микроскопических капель жидкости добровольцы выдыхаются в то время, когда они разговаривали или пели. Всего в эксперименте приняли участие сто человек, которым было от 12 до 61 года. Во время первого этапа эксперимента они пели и разговаривали в медицинских масках, во время второго – уже без них.

Как оказалось, взрослые люди распространяются коронавирус на 62% чаще в сравнении с детьми. Кроме того, мужчины передают вирус на 30% чаще, чем женщины. Специалисты объяснили это тем, что лёгкие мужчин, как правило, имеют больший объём. Также обнаружилось, что при пении выделяется на 77% больше микроскопических капель жидкости, чем при разговоре.

Ранее эксперты установили, что у женщин выше риск развития осложнений после излечения от коронавируса. Однако мужчины чаще болеют острой формой заболевания.