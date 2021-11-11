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Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил о разнице в осложнениях после перенесённого коронавируса у мужчин и женщин. Об этом он заявил в беседе с изданием ТАСС.

Согласно заявлению специалиста, мужчины чаще сталкиваются с тем, что коронавирус у них переходит в острую фазу заболевания. Однако после излечения инфекции у женщин чаще возникают различные постковидные проблемы. Больше всего риску развития последствий перенесённого коронавируса подвержены люди пожилого возраста, а также те пациенты, которые имеют различные хронические болезни, к примеру, бронхиальную астму.

Авдеев отметил, что чем человек старше, тем больше у него может появиться постковидных проблем со здоровьем.

Недавно специалисты рассказали о болезнях лёгких, из-за которых опасность коронавируса значительно увеличивается. Сочетание этих болезней с коронавирусом может серьёзно повредить лёгкие человека.

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