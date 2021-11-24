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Учёные из Китая установили, что мозг человека мешает запоминанию некоторой информации из-за деталей.

В исследовании приняли участие добровольцы разного возраста. Им необходимо было запомнить определённые предметы. Кроме того, им требовалось сосредоточиться на некоторых деталях, к примеру, на цвете объекта, но не обращать внимания на его форму.

Оказалось, что участники эксперимента лучше запоминали те данные, которые им сказали проигнорировать. Те же сведения, которые им нужно было запомнить, они чаще забывали.

Учёные предположили, что мозг фильтрует получаемые сведения и запоминает лишь те, которые могут оказаться полезными в будущем. Результаты исследования, как было заявлено, могут помочь при терапии ПТСР или в криминалистике.

Ранее создатель проекта цифровых двойников Viperson Роман Душкин заявил, что в будущем появятся VR-гарнитуры, который будут встроены прямо в мозг человека. Первые нейроинтерфейсы появится уже через 10-15 лет.

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