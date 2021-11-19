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Через 50-100 лет в мозг человека будут встраиваться приборы виртуальной реальности, уверен создатель проекта цифровых двойников Viperson Роман Душкин. Он отметил, что многие технологии будущего будут похожи на разработки из британского сериала «Черное зеркало».

В этом фильме в мозг персонажей встраивались чипы, которые записывали все то, что происходило у них перед глазами. Человек будущего тоже сможет так через полвека-век, уверен Душкин. При этом он оговорился, что стремительное развитие технологий может привести к более быстрому исполнению данного прогноза, а нейроинтерфейсы появятся в распоряжении человечества уже через 10-15 лет.

«VR-гарнитуры будут изначально встроены в каждого человека на уровне нейроинтерфейса — с выводом информации прямо на зрительную кору, то есть минуя глазные нервы. Это идеальный вариант, но до этого еще достаточно долго», – заявил автор Viperson.

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