Через 50-100 лет в мозг человека будут встраиваться приборы виртуальной реальности, уверен создатель проекта цифровых двойников Viperson Роман Душкин. Он отметил, что многие технологии будущего будут похожи на разработки из британского сериала «Черное зеркало».

В этом фильме в мозг персонажей встраивались чипы, которые записывали все то, что происходило у них перед глазами. Человек будущего тоже сможет так через полвека-век, уверен Душкин. При этом он оговорился, что стремительное развитие технологий может привести к более быстрому исполнению данного прогноза, а нейроинтерфейсы появятся в распоряжении человечества уже через 10-15 лет.