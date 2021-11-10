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Специалисты доказали, что природные алкалоиды могут останавливать способность COVID-19 заражать клетки.

Препараты, которые не позволяют COVID-19 заражать другие клетки, являются одним из способов снижения скорости распространения инфекции. Но коронавирус достаточно часто мутирует, из-за чего и меняются способы его проникновения в клетки. Из-за этого препараты быстро становятся неэффективными.

Учёные стали изучать вещества, которые не позволяют липидным оболочкам клеток человека и коронавируса слиться. До этого препараты блокировали белковое взаимодействие.

В исследованиях были изучены алкалоиды растительного происхождения. Пиперин, который находится в чёрном перце, продемонстрировал самую высокую эффективность среди 20 изучаемых алкалоидов. Также учёные отметили, что коронавирус не сумеет его заблокировать, так как во время мутации его липидная оболочка практически не меняется, а избавиться от неё нельзя.

Ранее специалисты рассказали, что введение витамина С внутривенно позволяет ускорить излечение от коронавируса. Исследование показало, что пациент излечивается на 70% быстрее.

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